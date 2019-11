欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は、ECBの戦略について「1月初めから見直しに入ることになる」と語った。

ホルツマン氏はウィーンで記者団に対し、この見直し過程では「全てが議論の対象になる」と発言。今月、政策委員らがフランクフルト郊外に集まり協力方法を集中協議して以降、「変化に向けた道筋は良好だ」と述べた。

原題:

Holzmann Says ECB Strategy Will Be Under Review From January(抜粋)