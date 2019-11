中国と米国は第1段階の貿易合意に「非常に近い」と、中国共産党機関紙・人民日報系の新聞、環球時報がツイッターで伝えた。中国政府に近い匿名の専門家を引用。

環球時報によると、中国は第2段階や第3段階の合意さえも、米国と交渉を継続することに依然コミットしている。



原題:

China, U.S. ‘Very Close’ to Phase One Deal, Global Times Reports(抜粋)