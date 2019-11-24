【外国株動意銘柄】ティファニー、テスラ、アマゾン、ウーバー、ＨＰ

【外国株動意銘柄】ティファニー、テスラ、アマゾン、ウーバー、ＨＰBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- テスラ「サイバートラック」受注台数、18万7000台に増加－マスク氏
- ノバルティス、メディシンズ買収で合意－約68億ドル
- ＨＰ、ゼロックスからの財務情報開示要求を拒否する準備－関係者
- マクダーモット、リストラ専門家２人を取締役に－時間外で株価急落
- バイオジェン、「テクフィデラ」特許巡り印後発薬メーカーと和解
- ティファニー買収で近く合意の見通し、ＬＶＭＨが買収額再引き上げ
- 受注逃したアマゾンが提訴、米国防総省クラウド選定に「不備」と主張
- ウィーワーク、ストックオプション価格見直し計画進めるー関係者
- テスラ新車お披露目でハプニング、実演で飛散防止の窓ガラス割れる
- ダイキンやグーグルが室温調整巡る特許侵害と申し立て、ＩＴＣが調査
- ウィーワーク、新たな幹部を複数指名－経営改善５カ年計画を発表
- ルイ・ウﾞィトンが最大90％の社員割引を縮小、税務当局を警戒－関係者
- ファーウェイとＺＴＥの製品、米当局が連邦補助金の対象から除外
- カラニック氏、15億ドル相当のウーバー株売却－ロックアップ終了以降
- アップル「エアポッド」、19年は前年比２倍の6000万台出荷へ－関係者
- ＦＳＢがドイツ銀のリスクランキング引き下げ、資本要件低下へ
- ノードストロム株上昇－予想上回る決算で安心感とアナリスト
- 上昇率世界一だったアートゴー、１日で98％下落－ＭＳＣＩが採用中止
- アップルがソフトのテスト方法見直し、ｉＯＳ13で不具合続出－関係者
- ＡＴ&Ｔ、５Ｇ商用サービスを15都市以上で開始－５Ｇ＋の導入も計画
- アリババ、グレーマーケットで早くも3.4％高－26日の香港上場控え
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。