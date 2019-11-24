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【外国株動意銘柄】ティファニー、テスラ、アマゾン、ウーバー、ＨＰ

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • テスラ「サイバートラック」受注台数、18万7000台に増加－マスク氏
  • ノバルティス、メディシンズ買収で合意－約68億ドル
  • ＨＰ、ゼロックスからの財務情報開示要求を拒否する準備－関係者
  • マクダーモット、リストラ専門家２人を取締役に－時間外で株価急落
  • バイオジェン、「テクフィデラ」特許巡り印後発薬メーカーと和解
  • ティファニー買収で近く合意の見通し、ＬＶＭＨが買収額再引き上げ
  • 受注逃したアマゾンが提訴、米国防総省クラウド選定に「不備」と主張
  • ウィーワーク、ストックオプション価格見直し計画進めるー関係者
  • テスラ新車お披露目でハプニング、実演で飛散防止の窓ガラス割れる
  • ダイキンやグーグルが室温調整巡る特許侵害と申し立て、ＩＴＣが調査
  • ウィーワーク、新たな幹部を複数指名－経営改善５カ年計画を発表
  • ルイ・ウﾞィトンが最大90％の社員割引を縮小、税務当局を警戒－関係者
  • ファーウェイとＺＴＥの製品、米当局が連邦補助金の対象から除外
  • カラニック氏、15億ドル相当のウーバー株売却－ロックアップ終了以降
  • アップル「エアポッド」、19年は前年比２倍の6000万台出荷へ－関係者
  • ＦＳＢがドイツ銀のリスクランキング引き下げ、資本要件低下へ
  • ノードストロム株上昇－予想上回る決算で安心感とアナリスト
  • 上昇率世界一だったアートゴー、１日で98％下落－ＭＳＣＩが採用中止
  • アップルがソフトのテスト方法見直し、ｉＯＳ13で不具合続出－関係者
  • ＡＴ&Ｔ、５Ｇ商用サービスを15都市以上で開始－５Ｇ＋の導入も計画
  • アリババ、グレーマーケットで早くも3.4％高－26日の香港上場控え

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