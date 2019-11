仮想通貨ビットコインは22日、8営業日続落し、一時5月以来の安値を付けた。売りのシグナルと見なされる200日移動平均線を下回っていた。

ビットコインは一時11%安の6798ドルを記録。その後、下げ幅を縮小し、ニューヨーク時間午後5時(日本時間23日午前7時)現在は3.6%安の7323ドル。イーサやライトコインも下げた。

原題: Bitcoin Touches Six-Month Low as More Supports Give Way、Bitcoin Falls 3.6% to $7,323; CME Futures Down 3.7%(抜粋)