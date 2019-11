仮想通貨ビットコインは21日、7営業日連続で値下がりし、約1カ月ぶりに8000ドルを割り込んで取引されている。

ビットコインはニューヨーク時間午前7時(日本時間午後9時)現在、2.9%安の7852ドル。ブルームバーグ集計のデータが示した。ビットスタンプによれば、ライトコインは5.9%安の52ドル。

ビットコインはこの下落により、アナリストやチャート専門家が 売りシグナルと見なす200日移動平均線も割り込んだ。

原題: Bitcoin Drops Below $8,000 as Sell-Off Drags Into Seventh Day、Bitcoin Falls 2.9% to $7,852; Litecoin Down 5.9%