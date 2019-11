三菱UFJフィナンシャル・グループ( MUFG)は、米ウィーワーク救済パッケージのためのソフトバンクグループへの新規融資を断る公算が大きいと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい匿名の関係者の話を基に報じた。

三井住友フィナンシャルグループも、ウィーワーク救済のためにソフトバンクグループに融資するのを望んでいないという。

関連ニュース

原題:

MUFG May Withhold New Loan to SoftBank If Used for Wework: FT(抜粋)