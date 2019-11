【端末活用術】日本の環境債、投資家に魅力－日本電産や東電も登場へ

日本でのグリーンボンド(環境債)起債は勢いを増し、日本電産と東京電力を含めて年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の発行拡大の要求に応えている。投資収益はマイナス利回りの国債を回避する日本の投資家やスワップを利用する海外ファンドにとって魅力的だ。

日本電産は電気自動車用モーターの開発資金を調達で22日に環境債1000億円(9億2000万ドル)を起債する計画だ。環境債発行を検討している東電はまだ日程を含めて正式決定していない。 今年の世界の環境債の発行総額は1810億ドルと昨年比で52%増加したが、日本円はうち38億ドルのみだ。

ブルームバーグのリーグテーブルを使用し、環境債発行額を分析し、債券ワークシートでスワップ前後の利回りスプレッドを分析する。

グローバルグリーンボンド リーグテーブル。ショートカット LEAG @GLBGRNBD

グリーンボンドを通貨別で見るには:

• コマンドラインに「リーグ」と入力し「引受業者ランキング リーグテーブル」を選択する

• オレンジボックスに「グリーンボンド」と入力し「グローバル・グリーンボンド-社債&国債」を選択する。ショートカットは{LEAG @GLBGRNBD<GO>}

主幹事の中では日本のみずほフィナンシャル・グループが18位に入っている。

グローバル・グリーンボンド リーグテーブル通貨分析。ショートカットはLEAG @GLBGRNBD

• 業務を発行体へ変更すると、日本勢の発行体はランキング20位以内には入らないことが分かる。日本電産の発行額は日本の過去最高額の環境債になることが分かる。

• 画面上側「分析」タブに進む

• 左上のグループ別を「通貨」へ変更

日本円は今年の環境債は発行額全体の2.1%で7位にランクする通貨で、全種類の社債発行では全体の3.7%で4位にランクする(このデータを再現するには、LEAG @CORPBONDALLを参照)。これは経済規模が世界で3位の日本での環境債発行の急速な成長の可能性を示している。GPIFは、ここ数カ月でこの市場を支援するため、欧州とアフリカの開発銀行とパートナーシップを締結した。

日本の環境債のみにフィルターをかけるにはテーブル名の右の鉛筆アイコンをクリックし、オレンジボックスに「リスク国」と入力して選択。「日本」と入力してJP 日本を選択。右下の更新ボタンをクリックして左上の赤いアクションボタンをクリックして保存。

日本電産や東電の前にすでに金融セクターと不動産セクターの発行は今年46%増加している。

サステナビリティ・ファイナンスの分析に関しては{LEAG<GO>} でグレーのリポートタブをクリックして”Global Green Capital Markets” リポートに登録。

日本円の環境債がなぜ日本と海外の投資家に注目されるかを見てみる:

日本円環境債サーチ。ショートカットは{SRCH /SAMPLE @YENGREEN<GO>}

• コマンドラインに「債券検索」と入力し、”SRCH” を選択

• アセットクラスをクリックして社債、国債、重複債券を統合を選択

• オレンジボックスに「グリーン」と入力し、グリーン銘柄インジケーターを選択する。条件はYesを選択する

• オレンジボックスに「japan」と入力し、リスク国-日本を選択する

• オレンジボックスに「yen」と入力し、通貨-日本円を選択する

• 左上の赤いアクションボタンをクリックして保存

• 右下の相対分析・パフォーマンスから「価格評価|FIW>>」をクリック

日本円環境債対国債。ショートカットは{FIW @YENGREEN<GO>}

• 債券チャートのタブをクリック

• チャート内にて右クリックし、「全グループを非表示」を選択

• 分類基準をクリックし、「発行体」を選択し、Y軸は利回り、X軸はvビット想定償還前年数。サイズのチェックを外す

• 右上のオレンジボックス<カーブを追加>に「jgb」と入力して「JPY日本国債」を選択する。回帰カーブの下の全債券の右にあるチャートのアイコンをクリックする

• 右上の設定用歯車マークをクリックしてx範囲の上限を「22」にして閉じる

• 左上「ファセットを非表示」をクリックすると左側選択画面を折りたためる。保存する場合には画面上「ワークシート」をクリックし、「新規保存」へと進み、好きな名前を付けて保存を行う。ショートカットはFIW @ YENGREEN

日本のグリーンボンド(黄色)は、国債(赤)に対して国内投資家にとっては40-60bp増となっている。

さらにグローバル投資家にとって魅力的なのか、アセットスワップに調整して確認する:

日本円環境債アセットスワップ・スプレッド。ショートカットは{FIW @YENGRSWAP<GO>}

• YY軸をアセット・スプレッドへ変更

• 右上の赤い設定ボタンをクリックして、ASW基準通貨をUSD米ドルへ変更して閉じる。

• 追加カーブの下のJPY Japan Sovereign Curveの右にあるチャートのアイコンをクリックし外す

• 赤いワークシートボタンをクリックして保存。ショートカットは{FIW @YENGRSWAP<GO>}

日本の環境債は、60-120bpのベンチマーク米国債に対するアセットスワップスプレッドを主に提供している。

最新の環境債についての市場見通しリポートの一覧はコマンドラインに “BNEF”と入力し、BNEF ブルームバーグNEFリサーチを選択。セクターのオレンジ選択しから「グリーンファイナンス」を選択。”Sustainable Finance Outlook 2H 2019” のリサーチレポートにて新に今年発行された環境債などの情報が確認できる。

