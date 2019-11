Photographer: Brent Lewin/Bloomberg Photographer: Brent Lewin/Bloomberg

トランプ米大統領は20日、中国製品への関税からアップルを適用除外することを「われわれは検討している」と述べた。記者団からアップルの対中関税からの除外は可能かとの質問に答えた。



同大統領は「アップルをサムスン電子と同様に扱う必要がある」と語った。アップル株は時間外取引で0.4%高。

原題:

Trump Says ‘Looking’ at Apple Being Exempt From Tariffs(抜粋)