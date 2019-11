米中の貿易協議で第1段階の合意がまとまるのは、来年以降になる可能性があると、ロイター通信が伝えた。通商関係の専門家やホワイトハウスに近い複数の関係者を引用している。

原題:

Phase One U.S.-China Trade Deal May Not Be Done This Yr: Reuters(抜粋)