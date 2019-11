Photographer: Paul Yeung/Bloomberg Photographer: Paul Yeung/Bloomberg

シンジケートローンを裏付けとする米国のローン担保証券(CLO)の発行は2020年に減少するとモルガン・スタンレーは予想している。CLOを組成するマネジャーらにとっての障害が増えるとの見通しだ。

モルガン・スタンレーによると、来年の発行額は750億ドル(約8兆1400億円)に減る見込み。今年は約1040億ドルと見積もっている。

アナリストらはリポートで、裁定の利ざや縮小や裏付けとなるローンのファンダメンタルズに関する懸念が発行の妨げとなるだろうと分析した。

原題:

CLOs to Dip as Hurdles ‘Come Home to Roost,’ Morgan Stanley Says(抜粋)