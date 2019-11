キリンホールディングスのオーストラリア子会社であるライオンは19日、米ニューベルジャンブリューイングを現金で買収すると発表した。

取引は2019年末までに完了する見通し。買収額は公表されていない。

原題:

Kirin’s Lion to Buy New Belgium Brewing In All-Cash Deal(抜粋)