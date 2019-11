トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による米朝首脳会談について、韓国の文在寅大統領は年内実現に向けた取り組みは続いていると述べた。

韓国の文在寅大統領(4月) Photographer: Jim Lo Scalzo/Pool via Bloomberg

文大統領はタウンホールミーティングで、実務者間の協議は「実り多い」第3回米朝首脳会談の開催につながると述べ、そうなれば南北関係もおのずと改善するだろうと語った。ミーティングのもようは韓国MBCが放送した。

日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA)については、失効という事態をできれば回避したいと表明。だがGSOMIA打ち切りを韓国政府が決定する理由をつくったのは日本側であり、信頼回復には日本が対韓輸出管理厳格化の措置を見直す必要があると述べた。

一方で、GSOMIAが失効しても日本との軍事協力は継続していきたいとの考えも示した。

原題:

S. Korea’s Moon Says Working for Trump-Kim Summit Within Year(抜粋)