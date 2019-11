トランプ米大統領はパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長との18日の会談で、競合する他国・地域に比べて高過ぎると考えている米国の金利について「抗議」した。

「実際、われわれ(米国)の金利は他の全てよりも低くあるべきだ。強過ぎるドルが製造業と成長に打撃を与えている!」と付け加えた。

原題:

Trump Says He ‘Protested’ to Powell About U.S. Interest Rates(抜粋)

Trump Says He Told Powell Fed Rate Too High Compared to Others