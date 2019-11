シェアオフィスを手がける米ウィーワークは18日、ニューヨーク州司法長官が同社を調査していることを認めた。

同社の親会社ウィー・カンパニーのスポークスマンは電子メールで、NY州司法長官のオフィスから質問状を受け取り、調査に協力していると確認した。調査の焦点は現時点で明らかでない。ウィーワークへの調査はロイター通信が先に報じていた。

WeWork Says It Will Cooperate With New York AG Inquiry(抜粋)