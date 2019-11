北朝鮮の国営朝鮮中央通信(KCNA)は19日、米韓の合同軍事演習延期では十分ではなく、米国はその「敵視政策」を撤回するまで非核化交渉が実現するなど「夢見てはならない」とする朝鮮アジア太平洋平和委員会の金英哲(キム・ヨンチョル)委員長の談話を伝えた。

談話は米韓軍事演習の「完全かつ後戻りできない撤回」がないままでは非核化交渉の余地はないとした。

エスパー米国防長官は17日、今月予定していた米韓の合同軍事演習を延期すると発表。その数時間後、KCNAは米国が敵視政策をやめない限り、非核化交渉には一切応じないとする北朝鮮外務省報道官の 談話を伝えていた。

