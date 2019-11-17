【外国株動意銘柄】ＨＰ、アプライド、Ｔモバイル、ルノー、ウーバー

【外国株動意銘柄】ＨＰ、アプライド、Ｔモバイル、ルノー、ウーバーBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- アマリンで大当たりの投資家、魚油分野で新たな賭け
- アリババが香港上場に向けたイベント中止、デモ激化で－関係者
- テスラ、ベルリン工場に4800億円投資を計画ービルト紙
- ＨＰ、ゼロックス提示の買収案を拒否－協議の可能性は閉ざさず
- サウジアラムコ、ＩＰＯで最大186兆円の評価額目指す
- ルノー次期ＣＥＯ候補にＶＷセアト部門トップのデメオ氏－フィガロ
- ＶＷが次世代技術に７兆円超投資－ＥＶや自動運転に大きくシフト
- Ｔモバイルのレジャー氏、ウィーワークＣＥＯに就かない－関係者
- アプライド株が最高値、アナリストが目標株価引き上げ－見通し好感
- ウィーワークをＳＥＣが調査、規則違反の可能性で－関係者
- ゴールドマン、債券価格操作の訴訟で21億円超の和解金支払いへ
- ウーバーは株価２倍も、ロックアップ終了乗り越え－バークレイズ
- アップル 、アップストアから電子たばこアプリを削除－アクシオス
- ＪＣヘﾟニー:３Ｑ調整後１株損失、市場予想より小幅
- ＪＤドットコム：４Ｑ収入予想、市場予想を1.6％上回る
- モトローラが折り畳み式スマホで「Ｒａｚｒ」復活、価格1499ドル
- フェイスブック、ニューヨークのハドソンヤードに新オフィス
- テスラ車、コンシューマー誌「推奨」再び獲得－ブランド番付では下位
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。