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【外国株動意銘柄】ＨＰ、アプライド、Ｔモバイル、ルノー、ウーバー

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • アマリンで大当たりの投資家、魚油分野で新たな賭け
  • アリババが香港上場に向けたイベント中止、デモ激化で－関係者
  • テスラ、ベルリン工場に4800億円投資を計画ービルト紙
  • ＨＰ、ゼロックス提示の買収案を拒否－協議の可能性は閉ざさず
  • サウジアラムコ、ＩＰＯで最大186兆円の評価額目指す
  • ルノー次期ＣＥＯ候補にＶＷセアト部門トップのデメオ氏－フィガロ
  • ＶＷが次世代技術に７兆円超投資－ＥＶや自動運転に大きくシフト
  • Ｔモバイルのレジャー氏、ウィーワークＣＥＯに就かない－関係者
  • アプライド株が最高値、アナリストが目標株価引き上げ－見通し好感
  • ウィーワークをＳＥＣが調査、規則違反の可能性で－関係者
  • ゴールドマン、債券価格操作の訴訟で21億円超の和解金支払いへ
  • ウーバーは株価２倍も、ロックアップ終了乗り越え－バークレイズ
  • アップル 、アップストアから電子たばこアプリを削除－アクシオス
  • ＪＣヘﾟニー:３Ｑ調整後１株損失、市場予想より小幅
  • ＪＤドットコム：４Ｑ収入予想、市場予想を1.6％上回る
  • モトローラが折り畳み式スマホで「Ｒａｚｒ」復活、価格1499ドル
  • フェイスブック、ニューヨークのハドソンヤードに新オフィス
  • テスラ車、コンシューマー誌「推奨」再び獲得－ブランド番付では下位

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