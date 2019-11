トランプ米大統領は日本に対し、在日米軍駐留経費の年間負担を現在の約4倍に増やすよう求めている。米外交専門誌 フォーリン・ポリシーが事情に詳しい現職および元米当局者からの話を引用して報じた。

7月に当時の米大統領補佐官(国家安全保障担当)、ボルトン氏が訪日した際、要請を日本側に伝えたという。

原題:

Trump Asks Japan to Quadruple Payments for U.S. Troops: FP(抜粋)