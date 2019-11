クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長は14日、米中貿易協議の第1段階の合意に関して「米国側は現在毎日彼らと連絡を取っている」と述べた。



同氏は記者団に対し、「われわれは取りまとめに近づいている」と発言。合意に「近い」が、「まだ終了していない」と語った。

同氏によると、ホワイトハウスの通商チームは中国について議論するため同日会合を開いた。

同氏はこれとは別に、欧州連合(EU)製自動車への関税適用の可能性に関する米通商代表部(USTR)の報告書がトランプ大統領に13日に送られ、「同大統領がそれを検討している」と述べた。

原題:

Kudlow Says Phase One China Deal Down to the ‘Short Strokes’(抜粋)