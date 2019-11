Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg

中国最大手の電子商取引会社 アリババ・グループ・ホールディングは26日に香港に上場する見通しだ。規模は940億香港ドル(約1兆3000億円)となる可能性がある。

アリババは5億株を公開する予定で、そのうち1250万株が小口投資家向けになると説明した。 発表資料によると、こうした投資家向けの公開価格は1株188香港ドルを超えることはない見通しで、残りの海外向けの価格は20日までに決める予定。1株188香港ドルで計算すると、940億香港ドル規模の上場となる。

原題: Alibaba Starts Hong Kong Listing That May Raise $12 Billion、CORRECT: Alibaba Offers H.K. Retail Tranche at Max HK$188/Share(抜粋)