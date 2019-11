香港上場を予定する中国の電子商取引会社 アリババ・グループ・ホールディングは、1株188香港ドルを超えない価格で5億株を公開する。発表資料で明らかにした。

香港証券取引所への別の届け出によると、26日から取引が始まる見通し。

原題:Alibaba Offers Hong Kong Shares at No More Than HK$188 Each (1)(抜粋)