米カリフォルニア州サンタクラリタのソーガス高校で14日、銃撃事件があり、生徒2人が死亡、3人が負傷した。AP通信が報じたもので、容疑者の生徒は自分の頭部を撃ち重体という。

原題:

U.S. Mass Shooting Data: Two Dead at California High School(抜粋)