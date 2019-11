中国の習近平国家主席は、香港にとって喫緊の課題は暴力を終わらせ秩序を回復することだと述べた。中国中央テレビ局(CCTV)がソーシャルメディア「微博」への投稿で伝えた。

香港の急進的で暴力的な犯罪行為は「一国二制度」の根幹を揺るがしていると、習氏は非難。林鄭月娥行政長官とその政府、香港の警察への強い支持を表明し、暴力的な犯罪者を処罰する香港司法機関についても断固支持すると述べた。

一国二制度を堅持していく決意は「揺らいでいない」と言明する一方、中国政府は主権と安全を守り、香港問題に対するいかなる外国の干渉にも反対するとくぎを刺した。

習主席は14日、ブラジリアで開かれた新興5カ国(BRICS)首脳会議で発言した。

原題:

Xi Says Restoring Order Is Most Urgent Task for Hong Kong: CCTV(抜粋)