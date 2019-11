10月の米生産者物価指数(PPI)は前月比0.4%上昇。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は、0.3%の上昇だった。前月は0.3%低下。食品とエネルギーを除くコア指数は前月比0.3%上昇。予想は0.2%上昇だった。

