ウォルマート、見通しを再度引き上げ－四半期売上高は予想上回る伸び

米小売りのウォルマートが14日発表した８－10月（第３四半期）決算は売り上げが好調となり、同社は通期業績見通しを再度引き上げた。オンライン販売大手アマゾン・ドット・コムの躍進にもウォルマートは粘り強さを見せている。

燃料を除く米既存店売上高は前年同期比3.2％増と、21四半期連続の拡大。アナリスト予想の3.1％増を上回る伸びとなった。

同社は通期の１株当たり調整後利益が若干増加すると見込んでおり、８月時点の微増または微減との見通しから上方修正した。予想引き上げは今年に入り ２度目。

米国でのオンライン販売は41％の大幅増を記録した。食品サービスを急速に拡充したほか、一部都市では顧客の冷蔵庫に直接、食品を収納する新サービスも数週間前から開始した。

原題： Walmart Boosts Forecast Again, Setting Stage for Strong Holiday（抜粋）