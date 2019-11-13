債券は上昇か、米長期金利低下で買い先行－５年入札無難通過との見方

債券相場は上昇が予想されている。米中の貿易協議を巡る不透明感を背景にしたリスク回避で、前日の米国市場で長期金利が低下した流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。

長期国債先物（12月物） 152円80銭台半ば～153円10銭付近か（前日152円78銭） 新発10年物国債（356回債）利回り マイナス0.075％～マイナス0.055％程度か

（前日マイナス0.05％）

先物夜間取引では米長期金利の低下に連れて買われ、一時は153円00銭まで上昇。結局は152円94銭と、前日の日中取引終値比16銭高で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米10年債利回りは低下、ドル・円相場は108円台後半と他市場はフォロー、相場は続伸を見込む

超長期ゾーンは出遅れようが、５年債入札は無難だろう

先物中心限月の予想レンジは152円85銭～153円09銭

５年債入札

発行予定額は１兆9000億円程度、前日の入札前取引はマイナス0.18％程度

大和証券の小野木啓子シニアＪＧＢストラテジスト 業者のショートカバー需要が強いようにみえないことなどから、年度最安値圏での投資家需要が入札動向の鍵になる 相対的価値からは、来週に入札を控える20年セクターや割安修正を見込み15年セクターからの短期的な入れ替えなどに注目



海外市場の流れ