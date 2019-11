米アルファベット傘下のグーグルは近く、消費者向けの当座預金口座サービスを提供する。同サービスは米銀シティグループとスタンフォード大学の信用組合が運営するという。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)がグーグルの幹部シーザー・セングプタ氏へのインタビューを基に報じた。

報道によると、同プロジェクトは来年開始する見込み。連邦規制当局が現在、グーグルが検索エンジンや家庭用スピーカー、電子メールサービスなどのアプリケーションから得たユーザー情報によって競合他社に対して不公平な優位を得ないかを調査しているという。

グーグルは当座預金口座に手数料を課すかどうかは決めていないとセングプタ氏は話しているとも伝えた。

原題:Google to Offer Checking Accounts to Consumers Next Year: DJ (1) (抜粋)