香港で学ぶ中国本土出身者、深圳に逃れる動き－台湾人学生も脱出図る

香港の大学に籍を置く中国本土出身の学生が本土に戻っている。今週に入り 香港中文大学のキャンパスでデモ隊と警察が激しく 衝突したことから、中国共産党の青年組織、共産主義青年団(共青団)などの支援を受け深圳に逃れている。

深圳共青団が組織したプログラムの下で、深圳では12の宿泊施設が香港の大学で学ぶ本土出身者向けに7泊分の宿泊を 無料で提供。本土出身者から成る卒業生グループは本土に戻る学生にタクシーを用意している。

香港中文大学に集まった抗議参加者(12日)

一方、台湾の大陸委員会は香港中文大学で学ぶ台湾人学生85人向けに台湾に戻るための旅客便やバスの手配を行った。同委員会の邱垂正報道官が13日の電話インタビューで語った。自身で台湾に戻る手はずを整えた学生を含め197人の学生が同日、香港から台湾に戻る見込みだという。

香港の大学に籍を置く台湾人学生は現在1021人。台湾政府は引き続き香港情勢を注視し、必要な支援を提供すると同委員会は説明している。

原題: Mainland Students Flee Hong Kong Campus Clash With China Aid (1)、Taiwan Offers to Evacuate Taiwanese Students at Hong Kong’s CUHK(抜粋)