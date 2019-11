ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は13日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の1%に据え置くことを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミストの大部分が0.25ポイントの利下げを予想していた。

NZ中銀は声明で、「8月以降の経済動向は、現時点で既に景気刺激的な金融政策の設定を変えることを正当化しない」と指摘した。

中銀はその上で、「インフレがわれわれの目標レンジの中間点に達し、雇用が持続可能な最大限の水準前後を維持する状況を確実にするには、長期にわたり金利は低水準にとどまる必要があるだろう。われわれは必要ならさらに金融刺激を追加する用意がある」と説明した。

