11月12日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎NY外為:円が上昇、合意なければ関税引き上げとトランプ氏発言

12日のニューヨーク外国為替市場では、円とスイス・フランが持ち直す展開となった。米中貿易合意がまとまらない場合は、対中関税を 引き上げるとのトランプ米大統領発言が意識された。トランプ氏は一方で、合意が近く実現する可能性はあるとも述べた。

一時は下げていた安全逃避通貨は、上昇に転じた。主要10通貨では円とフランが上昇率上位。大半の通貨は狭いレンジでの取引となった ニュージーランド準備銀行(中央銀行)の政策決定を控え、ニュージーランド(NZ)ドルは下げが目立った

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。一時は10月16日以来の高水準を付けた クドロー米国家経済会議(NEC)委員長はCNBCとのインタビューで、トランプ氏が米中合意を楽観していると述べつつ、合意は「良い」内容でなくてはならないと発言 備考:スマートフォンや玩具など人気の高い消費財を対象とした対中関税は12月15日に発動する予定

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は先月の米利下げに反対したとした上で、米金融当局は再び行動する前に今は様子を見て景気の展開を見極めるべきだと述べた パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は13、14両日に議会で証言する

ニューヨーク時間午後4時43分現在、ドルは対ユーロで0.2%高の1ユーロ=1.1009ドル。対円では0.1%下げて1ドル=108円99銭

◎米国株・国債・商品:株が上げ消す、米中貿易の合意巡り懸念広がる

12日の米株式市場では、S&P500種株価指数が小幅高。米中貿易協議で第1段階の合意がまとまる可能性を巡り、慎重姿勢も広がったが、辛うじてプラス圏を確保した。

米国株はS&P500種が小幅高-ダウ平均は変わらず

米国債は上昇、10年債利回りは1.93%

NY原油は小幅安、米中通商協議を懸念

NY金は4営業日続落、8月1日以来の安値

S&P500種は一時最高値を更新する場面もあったが、その後上げを縮小。トランプ大統領がこの日行った講演では、米中通商協議について新たな情報はあまり出てこなかった。トランプ氏は合意が近く実現する可能性はあると述べたが、合意しなければ関税を大幅に引き上げるとも言明。午前の取引では、トランプ氏の講演で米中通商協議について前向きな発言が出るとの期待もあり、S&P500種は一時3100の水準を上抜けた。

個別銘柄ではフェイスブックが高い。新しい支払い機能の発表が好感された。ウォルト・ディズニーも上昇。新しい動画ストリーミングサービスがスタートした。この日はヘルスケア関連が上げを主導。医薬品のアッヴィも高い。同社が実施する大型起債は、今年最大の規模となる。

S&P500種指数は前日比0.2%高の3091.84。ダウ工業株30種平均は変わらずの27691.49ドル。ナスダック総合指数は0.3%上昇。米国債市場ではニューヨーク時間午後4時55分現在、10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.93%。

ロバート・W・ベアードのマネジングディレクター兼市場ストラテジスト、マイケル・アントネリ氏は「合意のおおまかな輪郭はある。市場はそれを理解しているだろう。きょうの講演にそうした私の考えを変える内容はなかった」とし、「もっと大きな合意を期待していた一部の楽観は冷めつつあるようだ」と加えた。

ニューヨーク原油先物相場は小幅安。トランプ大統領が貿易協議で攻撃的な姿勢を強め、経済への向かい風が強まるとの懸念が広がった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は6セント(0.1%)安い1バレル=56.80ドル。一時1.2%高まで上げる場面もあった。ロンドンICEの北海ブレント1月限は12セント安い62.06ドル。

ニューヨーク金先物相場は4営業日続落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、0.2%安い1オンス=1453.70ドル。終値ベースで8月1日以来の安値となった。

◎欧州債:イタリア債上昇、他のユーロ圏国債パフォーマンスを上回る

12日の欧州債市場でイタリア債が上昇。パフォーマンスはユーロ圏の他国債を上回った。この日の欧州債は総じて変わらず。

イタリア債とドイツ債のスプレッドは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して145bp

スペイン債は下落。サンチェス暫定首相は急進左派政党ポデモスとの連立協定に合意したが、政権発足のための過半数をまだ確保できておらず、引き続き支持を取り付けていく必要がある

ドイツ債はほぼ変わらず。中核債のパフォーマンスは総じて準中核国債を上回った。英国債も変わらず

ドイツ10年債利回りはマイナス0.24%で変わらず、フランス10年債利回りも変わらずの0.05%、イタリア10年債利回りは5bp低下の1.21%

