シェアオフィス事業を展開する米ウィーワークの親会社、ウィーカンパニーは携帯電話事業者TモバイルUSのジョン・レジャー最高経営責任者(CEO)をウィーワークのCEOに起用することで同氏と話し合いを進めている。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)が事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

DJによると、ウィーは早ければ来年1月に入社できそうな新CEOを探している。レジャー氏が ウィーのCEO就任を引き受ける保証はない。

報道を受けてTモバイルの株価は下落、一時4.2%安と3月28日以来の大幅安を記録した。Tモバイルによる買収計画を進めているスプリントは一時4.3%値下がりした。

