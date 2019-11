オーストラリアは今週も引き続き深刻な森林火災に備えることになる。消防当局はグレーターシドニー(シドニー都市圏)が「壊滅的な」脅威に直面しつつあると指摘している。

シドニーのあるニューサウスウェールズ州では、2年にわたる干ばつで非常に乾燥した状態となっていたエリアで前例のない複数の森林火災が猛威を振るい、ここ数日で3人が死亡、150棟余りの家屋が消失した。

10日はやや気温が下がり、差し迫った危険は一部和らいだものの、当局によると、12日には高温と強い風が州全体を覆い、再び状況は悪化すると予想されている。

原題:Australia Braces for Another Week of Dangerous Bushfires: Photo(抜粋)