香港警察が発砲、抗議活動参加者２人撃たれる－１人重体との報道

香港で11日午前、警察官が実弾を発射し、抗議活動参加者2人が撃たれた。デモ隊は朝の通勤への妨害を呼び掛け、一部の鉄道路線の運行に支障が出ている。

警察当局によると、覆面をした2人は午前7時24分(日本時間同8時24分)ごろ、香港島の西湾河地区でもみ合っている際に撃たれた。負傷したものの、病院に搬送される際に意識はあったという。インターネット上の動画では少なくとも3発が発射されたように見えたが、警察は何発撃ったか確認できないと説明した。

香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)は医療関係者の話として撃たれた参加者1人は重体だと伝えた。関係者の名前は明示していない。ブルームバーグ・ニュースは香港医院管理局の報道官に負傷者の容体について問い合わせたが、現時点で確認できなかった。

抗議活動参加者が撃たれた現場周辺に非常線を張る警察当局(11日) Photographer: Anthony Wallace/AFP via Getty Images Photographer: ANTHONY WALLACE/AFP

地下鉄を運営する香港鉄路(MTR)は東鉄線の新界から九龍、郊外の馬鞍山線の 運行を見合わせている。ウェブサイトで、「線路上の障害物と列車設備の損傷」が原因と 説明。香港中文大学などは講義を取りやめた。

警察と抗議活動参加者による衝突現場の近くで負傷した大学生が8日に死亡したことを受け、先週末のデモは激しさを増した。当局の発表によると、デモ参加者らは店舗や鉄道駅を破壊したり、警察署に火炎瓶を投げたりしたほか、道路をふさぎ、警察に物を投じた。

警察はデモ隊への対応で催涙ガスや特殊車両を利用したと説明。違法な集会や武器の所持などの容疑で相次ぎ逮捕し、週末の逮捕者は約90人に上った。

原題: Two Hong Kong Protesters Shot by Police in Morning Commute Chaos、Hong Kong Protester Shot By Police in Critical Condition: SCMP(抜粋)