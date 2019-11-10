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【外国株動意銘柄】アリババ、ギャップ、マイクロン、アルベマール

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • アルベマール株下落－ＪＰモルガンが弱気に転じる
  • アナプティスバイオ株急落で空売り投資家が大きな勝利
  • ギャップ、「オールドネイビー」スピンオフ計画に変更なし
  • テンセントが任天堂と提携拡大目指す、米市場向けゲーム制作で－ＤＪ
  • マイクロン株下落－ＮＡＮＤ価格「二番底」をＵＢＳが予想
  • アリババ「独身の日」セール、絶好調のスタート－１時間半で1.8兆円
  • ＮＹ州当局がゴールドマンを調査、アップルカード審査で性差別の疑い
  • ホﾞーインクﾞ７３７ＭＡＸの修正ソフトは「安全」－技術諮問委員会
  • アリババ、米シティなど３行を幹事会社に追加－香港上場計画で
  • ウィーワーク、事業見直しの方針を確認－資金難に直面する中で
  • ＬＶＭＨ、ティファニー買収案引き上げの可能性を排除せず－ＡＦＰ
  • ソシエテ、アジア太平洋地域ＣＥＯの尾形光氏が退社の意向－関係者
  • フェイスブックのサンドバーグ氏、2020年米大統領選挙は最優先事項
  • アリババ、香港で最大１兆6400億円規模の株式上場目指す－関係者
  • アリアンツ、通期見通し引き上げ－ＰＩＭＣＯへの資金流入が追い風
  • アップルが中国の検閲に直面ー最新サービスの多くは利用不可
  • クレテﾞィ･アクﾞリコル７~９月、増収増益－資産運用部門に資金流入

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