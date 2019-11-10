【外国株動意銘柄】アリババ、ギャップ、マイクロン、アルベマール

【外国株動意銘柄】アリババ、ギャップ、マイクロン、アルベマールBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- アルベマール株下落－ＪＰモルガンが弱気に転じる
- アナプティスバイオ株急落で空売り投資家が大きな勝利
- ギャップ、「オールドネイビー」スピンオフ計画に変更なし
- テンセントが任天堂と提携拡大目指す、米市場向けゲーム制作で－ＤＪ
- マイクロン株下落－ＮＡＮＤ価格「二番底」をＵＢＳが予想
- アリババ「独身の日」セール、絶好調のスタート－１時間半で1.8兆円
- ＮＹ州当局がゴールドマンを調査、アップルカード審査で性差別の疑い
- ホﾞーインクﾞ７３７ＭＡＸの修正ソフトは「安全」－技術諮問委員会
- アリババ、米シティなど３行を幹事会社に追加－香港上場計画で
- ウィーワーク、事業見直しの方針を確認－資金難に直面する中で
- ＬＶＭＨ、ティファニー買収案引き上げの可能性を排除せず－ＡＦＰ
- ソシエテ、アジア太平洋地域ＣＥＯの尾形光氏が退社の意向－関係者
- フェイスブックのサンドバーグ氏、2020年米大統領選挙は最優先事項
- アリババ、香港で最大１兆6400億円規模の株式上場目指す－関係者
- アリアンツ、通期見通し引き上げ－ＰＩＭＣＯへの資金流入が追い風
- アップルが中国の検閲に直面ー最新サービスの多くは利用不可
- クレテﾞィ･アクﾞリコル７~９月、増収増益－資産運用部門に資金流入
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。