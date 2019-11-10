スペイン総選挙、与党過半数に届かず－極右が第３党に躍進へ

スペイン総選挙、与党過半数に届かず－極右が第３党に躍進へJeannette Neumann
10日投開票が行われたスペイン総選挙（下院定数350）は、サンチェス首相率いる中道左派の与党・社会労働党が第１党の座を維持する見通しとなった。
開票率96％の集計結果によれば、社会労働党は４月の前回総選挙から３議席少ない120議席にとどまり、過半数には届かない見込み。
主要野党で中道右派の国民党が88に議席を増やす一方、新興極右政党のボックス（ＶＯＸ）は改選前の倍余りの52議席に躍進すると予想される。
急進左派政党ポデモスは35議席を獲得する見通し。同党のイグレシアス党首は、サンチェス首相と連立協議を行う用意があると語った。
原題：Sanchez’s Socialists Set to Fall Short in Spain Election Gamble
Spain’s Socialists Win 120 Seats With 96% of Votes Counted (1)
*PODEMOS READY TO NEGOTIATE A COALITION WITH SANCHEZ: IGLESIAS（抜粋）