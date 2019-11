香港で警察と抗議活動参加者が4日に衝突した際、現場近くの駐車場から転落した学生が搬送先の病院で8日死亡した。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が関係者からの話を引用して報じた。関係者の氏名は明示していない。

同紙によれば、亡くなった学生は香港科技大学の2年生で、「周」という名字。学生は7日夜に容体が悪化し、8日午前に心拍が停止したという。この学生は駐車場の3階から2階に転落したと警察の報道官が先に述べていた。

原題:H.K. Student Who Fell at Carpark During Protests Dies: SCMP (1)