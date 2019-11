フィリピンの今年7-9月(第3四半期)の国内総生産(GDP)は前年同期比6.2%増加した。

GDP成長率は4-6月(第2四半期)の5.5%から加速し、ブルームバーグが調査したエコノミストの予想中央値(6%増)も上回った。

原題:Philippines Economic Growth Accelerates to 6.2% in Third Quarter(抜粋)