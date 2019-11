韓国政府が日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の破棄を決めたことに関する韓国の世論調査によると、回答者の約48.3%は政府の決定を支持し、37.6%は協定を維持すべきだと回答した。

世論調査会社リアルメーターが7日、6日実施の調査結果を発表。502人から回答を得たという。

GSOMIAは今月23日に効力を失う。

原題:CORRECT: 48.3% of SKoreans Want to End Intel Pact W/ Japan: Poll(抜粋)