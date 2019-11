米ゼロックス・ホールディングスは5日遅く、米HPに対して同社株1株につき約22ドル相当を現金と株式で支払う買収案を提示した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がこの案件で説明を受けた関係者の話として報じた。

事情を直接知る2人の関係者は、現金部分が大きい買収提案だと語ったという。関係者の氏名は明示していない。

ゼロックスとHPはいずれもFTに対してコメントを控えた。

