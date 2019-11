米司法省や国防総省、国土安全保障省などの米政府機関は5日の共同声明で、ロシアや中国が2020年の米大統領選に干渉しようとするとの認識を示した上で、全50州および海外領土、民間セクターと協力し、選挙のセキュリティーに対する脅威を特定する作業に取り組んでいると発表した。

バー司法長官やエスパー国防長官、マカリーナン国土安全保障長官代行らは声明で、「ロシアや中国、イランなど外国の悪意を持つあらゆる主体が、選挙プロセスに介入したり、有権者の認識に影響を与えようとするだろう」と指摘した。

声明によれば、現時点で選挙インフラに障害が生じた証拠はないという。

