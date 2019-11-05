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【外国株動意銘柄】ウォルグリーン、ウーバー、ボーイング、ＲＢＣ

渡辺漢太

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • ウーバー株が最安値－ロックアップ期間終了を控え
  • ボーイングＣＥＯがボーナスを辞退－会長
  • ウォルグリーンがＫＫＲなどと協議、非公開化の可能性検討－関係者
  • リジェネロン株急伸、肺がん薬最新情報が想定外の好材料
  • マクダーモットの破綻リスク高まる、現金流出で－シティのアナリスト
  • マクダーモット無担保優先債が続落、利払い不履行後－ＣＦＯ辞任
  • Ｔモバイルのスプリント買収計画、米連邦通信委が正式承認
  • ＲＢＣがロンドンで約40人削減、トレーディングや投資銀業務－関係者
  • ゼロックスＣＥＯ、全社売却の計画を否定－ＣＮＢＣ
  • ＦＣＣ委員長、Ｔモバイルとスプリントの合併は「公共の利益」と擁護
  • ニューモント：通期帰属ベースの金生産量予想を下方修正
  • チェサヒﾟーク･エナシﾞー：３Ｑ調整後１株損失、市場予想より大幅
  • アラカﾞン：通期調整後収入予想を上方修正、市場予想とほぼ一致
  • タヘﾟストリー：１Ｑ調整後１株利益、最も高い市場予想上回る
  • ゴールドマンＣＥＯもマイナス金利政策に批判的－良い実験ではない
  • ゴールドマンが有給育児休暇を拡大－20週間は大手米銀で最長

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