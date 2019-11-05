【外国株動意銘柄】ウォルグリーン、ウーバー、ボーイング、ＲＢＣ

【外国株動意銘柄】ウォルグリーン、ウーバー、ボーイング、ＲＢＣ渡辺漢太
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- ウーバー株が最安値－ロックアップ期間終了を控え
- ボーイングＣＥＯがボーナスを辞退－会長
- ウォルグリーンがＫＫＲなどと協議、非公開化の可能性検討－関係者
- リジェネロン株急伸、肺がん薬最新情報が想定外の好材料
- マクダーモットの破綻リスク高まる、現金流出で－シティのアナリスト
- マクダーモット無担保優先債が続落、利払い不履行後－ＣＦＯ辞任
- Ｔモバイルのスプリント買収計画、米連邦通信委が正式承認
- ＲＢＣがロンドンで約40人削減、トレーディングや投資銀業務－関係者
- ゼロックスＣＥＯ、全社売却の計画を否定－ＣＮＢＣ
- ＦＣＣ委員長、Ｔモバイルとスプリントの合併は「公共の利益」と擁護
- ニューモント：通期帰属ベースの金生産量予想を下方修正
- チェサヒﾟーク･エナシﾞー：３Ｑ調整後１株損失、市場予想より大幅
- アラカﾞン：通期調整後収入予想を上方修正、市場予想とほぼ一致
- タヘﾟストリー：１Ｑ調整後１株利益、最も高い市場予想上回る
- ゴールドマンＣＥＯもマイナス金利政策に批判的－良い実験ではない
- ゴールドマンが有給育児休暇を拡大－20週間は大手米銀で最長
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。