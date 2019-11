米労働省の発表によれば、9月の求人件数は前月比27万7000件減の702万4000件。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は706万3000件だった。前月は730万1000件(速報値705万1000件)に修正された。

原題:

U.S. Job Openings Fell to 7.024M in Sept., Est. 7.063M(抜粋)