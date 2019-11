北朝鮮の金剛山観光地区に韓国側の事業者が建設した施設の撤去を北朝鮮が決めたことを巡り、韓国は対面協議を提案する通知文を再度送付する。聯合ニュースが匿名の韓国政府当局者を引用して伝えたもので、今週中に送る予定という。

聯合によれば、韓国側は同地区での個別観光を含む「創意的」な解決策を提案する。南北離散家族の再会や民間交流プログラムなどの活動の拡大が選択肢に含まれるという。

北朝鮮が 文書交換による協議を主張し続ける場合、韓国はそれと並行して対面協議を行うことを提案する可能性がある。

原題:

S.Korea to Again Propose Talks With N. Korea on Resort: Yonhap(抜粋)