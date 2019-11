中国財政省はユーロ建て債の発行に向け最初の価格ガイダンスを定めた。事情に詳しい関係者が明らかにした。

価格ガイダンスは7年債について、ミッドスワップを45-50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回る水準だと関係者は説明。

12年債が60-65bp、20年債は75-80bpそれぞれ上回る水準だとしている。

原題:

China Sets Initial Guidance on Euro Bonds(抜粋)