債券は下落か、米中協議期待でリスク選好の売り先行－日銀オペに注目

債券相場は下落が予想されている。米中の貿易協議の進展期待からリスク選好の動きが強まり、前日の米国債相場が下げた流れを引き継ぎ、売りが先行する見込み。日本銀行が中期と超長期債を対象に実施する国債買い入れの減額有無やオペ結果が注目されている。

長期国債先物（12月物） 154円00銭台半ば～154円30銭台半ば（前週末154円40銭） 新発10年物国債（356回債）利回り マイナス0.185％～マイナス0.21％程度か

（前週末マイナス0.185％）

先物夜間取引で中心限月12月物は米長期金利の上昇を受けて売りが優勢となり、前週末の日中取引終値比12銭安の154円28銭で引けた。

市場関係者の見方

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト

今日の日本国債相場の見通しは反落。米国債の続落地合いを消化する形で、売り先行で始まりそう

先週末の相場大幅上昇の反動やあすの10年国債入札前の警戒感も影響し、上値は重くなりそうだ

先物中心限月の予想レンジは154円05銭～154円35銭

日銀買いオペ

対象は残存期間１年超５年以下、10年超が対象

前回オペの買い入れ額は残存１－３年が4200億円、３－５年が3400億円、10ー25年が1200億円、25年超が300億円

三菱モルガンの稲留氏 外部環境を背景にした売り先行が見込まれる分、ネットでの買い入れ減額という貴重なカードは温存されよう

備考：過去の日銀国債買い入れオペ結果一覧

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