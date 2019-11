ウーバー株下落－７～９月期１株損益は予想より大きな赤字

Photographer: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg Photographer: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

4日の米株式市場の時間外取引で、配車アプリの ウーバー・テクノロジーズは下落し、一時6.7%安となった。取引終了後に発表した7-9月(第3四半期)決算では、1株損益がアナリストの予想より大きな赤字となり、顧客の支出を示す指標として注目されるグロスブッキングも予想に届かなかった。

発表資料によると、7-9月期の1株損益は68セントの赤字。アナリスト予想平均は63セントの赤字だった。グロスブッキングは164億7000万ドル(約1兆7900億円)。予想は167億ドルだった。

