ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は1日、ニュージャージー州のラトガース大学で講演し、「米国の雇用の伸びが力強い」と述べた。



同総裁は「米経済が非常に良い状況にある。経済は力強い」とした上で、「恐らく何年か、あるいは人生の多くで労働力でなかった人々が現在は職業訓練を受け、労働市場に戻っている」と発言。



同総裁は「われわれは人々が教育を受け、技術を革新し、ビジネスを生み出しているのを目にしている。このため私は非常に楽観的な見解を持っている」と語った。

原題:

Fed’s Williams Says Economy Is Strong and in a ‘Very Good Place’(抜粋)