中国外務省の耿爽報道官は1日、習近平国家主席とトランプ米大統領がマカオで会談する可能性があるとの報道は「全くの臆測」だと述べた。

耿報道官は北京で開いた定例記者会見で、米中双方が緊密な協議を続けており、順調に進んでいるとあらためて説明。米国に中国企業に対する差別のない環境を整備するよう重ねて促した。

両国が貿易で解決策を見いだせるよう希望するとも語った。

原題:China Dismisses Reports Saying Xi, Trump Could Meet in Macau(抜粋)