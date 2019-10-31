債券は上昇か、米中懸念再燃や米指標悪化でリスク回避の買い先行

債券相場は上昇が予想されている。米中通商協議の先行き不透明感が再び強まったことや米経済指標の悪化を背景にリスク回避の動きとなった米国市場の流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。

長期国債先物（12月物） 154円10銭付近～154円40銭付近か（前日153円95銭） 新発10年物国債（356回債）利回り マイナス0.19％～マイナス0.16％程度か

（前日マイナス0.145％）

先物夜間取引で12月物は堅調に推移し、一時は154円27銭まで上昇した。結局は154円24銭と前日の日中取引終値比29銭高で引けた。

市場関係者の見方

みずほ証券の松崎涼祐マーケットアナリスト

きのうの海外市場では、中国が米国との通商合意に懐疑的だとの報道や弱い米指標などが材料視されて海外金利が低下。夜間取引で上昇した円債先物の終値付近での寄り付きとなるだろう

残存５－10年対象の日銀オペ、金融政策決定会合は特段の政策インプリケーションを含むものではなく、金利水準も10年マイナス0.145％付近と、減額される理由は見いだしにくい

10年ゾーンは供給イベントに乏しい中でタイトな需給環境が継続しており、オペ後に金利が大きく上昇することはないだろう

先物中心限月の予想レンジは154円10銭～154円40銭

日銀買いオペ

対象は残存期間５年超10年以下、前回の買い入れ額は3500億円に据え置き

日銀が10月31日に発表した11月の国債買い入れオペ運営方針では、主要なゾーンの長期国債の買い入れ額レンジ、回数はともに前月から変更なし

備考：過去の日銀国債買い入れオペ結果一覧

海外市場の流れ