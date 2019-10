HSBCは31日、香港のプライムレートを11年ぶりに引き下げると発表した。12.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げ5%にする。

また、香港ドル建ての貯蓄預金金利は12.4bp引き下げ0.001%とする。米ドル建て貯蓄預金金利も0.1%から0.001%に引き下げる。引き下げは11月1日実施。

金利引き下げは香港企業から「若干、圧力を取り除くだろう」とHSBC香港部門の施穎茵(ダイアナ・シーザー)最高経営責任者(CEO)が発表文でコメントした。

