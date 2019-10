ムニューシン米財務長官は、トランプ大統領と習近平中国国家主席が「来月チリで、重要な貿易合意の第1段階に署名するのを米国は心待ちにしており、それは米中両国にとって重要な経済的成果になると思う」と語った。30日リヤドでの会議で発言した。

中国の当局者は先週末、米中が第1段階の通商協定について最終合意に近く、11月16、17両日にチリで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の際にトランプ大統領と習主席が署名する見込みだと認めていた。

原題:

Mnuchin Says Nov. Partial Trade Deal to Be Important Achievement(抜粋)